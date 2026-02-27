Brunori torna all’Ariston nella serata delle cover: ‘Pronti per Sanremo’ – VIDEO

Il legame tra Brunori Sas e l’Ariston non si è mai interrotto. Dopo l’esperienza intensa dello scorso Festival, il cantautore calabrese torna a Sanremo 2026 per la tradizionale serata delle cover, in programma questa sera, venerdì 27 febbraio.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Brunori con un video pubblicato su Instagram:

“Ci vediamo con Maria Antonietta e Colombre. Pronti per Sanremo”.

Il duetto: “Il mondo” con Maria Antonietta e Colombre

Brunori Sas sarà ospite di Maria Antonietta & Colombre, che hanno scelto di interpretare “Il mondo”, brano simbolo del repertorio italiano. Un incontro che unisce sensibilità diverse ma affini, tra scrittura cantautorale e ricerca sonora.

La serata delle cover è da sempre uno degli appuntamenti più attesi del Festival: i trenta artisti in gara si esibiscono con ospiti speciali, rileggendo grandi classici italiani e internazionali. Una festa della musica, libera dalla tensione della classifica generale.

L’elenco completo dei duetti della serata

Ecco tutte le esibizioni previste:

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – “Aserejé”

Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

Levante con Gaia – “I maschi”

Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

Raf con The Kolors – “The riddle”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”

Le performance saranno votate dal pubblico tramite Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Il brano più votato sarà proclamato vincitore della serata cover, ma il risultato non inciderà sulla classifica finale del Festival.

Ospiti e spettacolo

Ospite della serata sarà Bianca Balti, che torna all’Ariston a un anno di distanza, come spiegato dal direttore artistico Carlo Conti, “per raccontarci un anno di forza ed energia”.

Sul palco di Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani, pronto ad animare la città anche fuori dal teatro.