Sanremo, il reggino Triglia tra gli autori di ‘Eco’: ‘C’è un altro brano capolavoro…Calabria? Terra piena di artisti’

Il musicista reggino Emanuele Triglia tra gli autori del brano “Eco” di Joan Thiele, in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo la collaborazione con la cantautrice di origini italiane, svizzere e colombiane, risultata già vincente qualche tempo fa, premiata con il David di Donatello alla canzone “Proiettili”, nella colonna sonora di “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa e l’esecuzione di Elodie, adesso per il reggino bassista e compositore Emanuele Triglia arriva anche il palcoscenico di Sanremo.

‘Eco‘ è scritto e composto con Federica Abbate, Mace ed Emanuele Triglia.

“Lavoro con Joan da circa quattro anni e al disco che uscirà il 21 febbraio ci lavoriamo da quasi due anni. Dentro il disco c’è ‘Eco‘, uno dei miei pezzi preferiti, scritta all’epoca non in previsione di Sanremo. Quando abbiamo saputo che è stata selezionata per il Festival siamo stati felicissimi. Il mio brano preferito, dopo ‘Eco‘? Sicuramente la canzone di Lucio Corsi. Lo seguo da tanti anni e finalmente viene conosciuto dal grande pubblico. In realtà è nella scena musicale italiana da molto tempo. La sua musica rimanda a sonorità di anni passati ma è molto innovativo. Anche Dario Brunori ha scritto un testo bellissimo”.