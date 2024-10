SanremoYoung, tra gli sfidanti anche due giovani artisti calabresi

Antonella Clerici condurrà il terzo e attesissimo appuntamento con la grande musica di SanremoYoung, in onda su Raiuno alle 21.25.

Il teen talent torna per una serata unica, all’insegna del grande spettacolo.

La Clerici per l’occasione avrà al suo fianco “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, reduce da innumerevoli successi teatrali. La puntata sarà arricchita dalla presenza del trionfatore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood.

La sfida è entrata nel vivo e dopo i duetti della scorsa settimana, i giovani cantanti in gara dovranno dimostrare tutto il loro talento al fianco di ospiti davvero speciali.

Infatti, in questa puntata l’Academy di SanremoYoung si mette in gioco e sale sul palco, per duettare insieme ai ragazzi. Abilità canore, disinvoltura in scena e passione potranno fare la differenza per conquistare ancora una volta la Giuria di esperti e il pubblico a casa.

SanremoYoung, anche quest’anno porta sul palco del Teatro Ariston ragazzi dai 14 ai 17 anni, in una gara ad eliminazione che li vedrà interpretare i più grandi successi dalle passate edizioni del Festival della Canzone italiana, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi.

Nel terzo appuntamento, dal titolo “La notte degli esami”, la classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) sulla quale daranno il loro giudizio: la SanremoYoung Orchestra e infine Lorella Cuccarini, ospite protagonista della serata, decretando lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare due dei cantanti a rischio eliminazione.

L’Academy di SanremoYoung 2019 è composta da dieci personaggi:

Enrico Ruggeri;

Noemi;

Rita Pavone;

Belen Rodriguez;

Rocco Hunt;

Shel Shapiro + Maurizio Vandelli;

Amanda Lear;

Baby K;

Angelo Baiguini;

Giovanni Vernia;

Musica ma anche grande show ricco di sorprese grazie alle meravigliose coreografie realizzate da Daniel Ezralow. Ogni esibizione sarà inoltre accompagnata dalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso.

Quest’anno il programma introduce un’importante novità, che per i talenti in gara sarà un ulteriore stimolo a dare il massimo: Il vincitore o la vincitrice di questa edizione parteciperà di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani.

A sfidarsi in questa terza manche saranno ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia:

Beatrice Zoco;

Antonio Vaglica di Mirto Crosia (Cosenza) ;

; Maxi Urban;

Giovanna Camastra di Botricello (Catanzaro) ;

; Kimono;

Giuseppe Ciccarese;

Eden;

Tecla Insolia.

Ma solo sei di loro saranno i migliori talenti che si aggiudicheranno il palco dell’Ariston la prossima settimana.

Fonte: Gazzettadelsud