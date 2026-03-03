Consegnati i lavori dell’asilo nido comunale a Sant’Alessio in Aspromonte

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di nuova costruzione, progettato secondo i più alti standard di efficienza energetica e sicurezza sismica. Gli spazi saranno pensati per stimolare la creatività e il benessere dei piccoli ospiti

Un segnale concreto di rinascita per le aree interne e un investimento sulle nuove generazioni. È questo il messaggio emerso oggi a Sant’Alessio durante la consegna del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale.

L’opera, simbolo di un’Europa che scommette sulla coesione territoriale e sul contrasto allo spopolamento, è stata affidata ufficialmente alla ditta Presti S.R.L., che si occuperà della costruzione di un edificio di ultima generazione.

Un’opera per le famiglie e il territorio

Alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco Dott. Francesco Marra e l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Romeo, che hanno sottolineato l’importanza strategica di questo intervento. Non si tratta solo di un nuovo edificio, ma di un tassello fondamentale per garantire servizi essenziali in un’area che vuole tornare a crescere.

“Oggi non consegniamo l’avvio dei lavori per la costruzione di un edificio, ma gettiamo le basi per il futuro della nostra comunità.

Offrire un asilo nido moderno e sicuro significa dare un supporto reale alle giovani coppie e incentivare le famiglie a restare nel nostro territorio.

Innovazione e Sostenibilità

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di nuova costruzione, progettato secondo i più alti standard di efficienza energetica e sicurezza sismica. Gli spazi saranno pensati per stimolare la creatività e il benessere dei piccoli ospiti, con aree verdi dedicate e ambienti luminosi.

L’intervento è parte di una più ampia strategia di rilancio delle aree interne, resa possibile dai finanziamenti europei che mirano a colmare il divario dei servizi tra i grandi centri urbani e le piccole realtà locali.

I tempi del cantiere

Con la consegna del cantiere alla ditta Presto, i lavori entreranno nel vivo già nelle prossime ore. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di consegnare la struttura alla cittadinanza nel più breve tempo possibile, garantendo un servizio educativo d’eccellenza che mancava nel comprensorio.

Se oggi siamo qui a consegnare i lavori è merito di un lavoro di squadra straordinario di tutti gli uffici comunali e solo grazie alla loro professionalità e alla capacità di mettere a punto ogni dettaglio in tempi celeri, siamo riusciti a rispettare scadenze serrate, trasformando un progetto su carta in una realtà che sta per nascere.”