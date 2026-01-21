Reggio, la denuncia dei cittadini di Santa Caterina: ‘Cantieri fermi all’istituto Ibico’

"La popolazione, i genitori, gli insegnanti e gli alunni meritano chiarezza, rispetto e soprattutto tempi certi" la lettera dell'associazione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dell’Associazione “NOI per Santa Caterina” indirizzata al Sindaco ff di Reggio Calabria, Dott. Domenico Battaglia, in merito alle preoccupazioni legate alla mancata ripresa dei lavori presso l’Istituto Statale “Ibico” di Santa Caterina

Egregio Signor Sindaco, con grande senso di responsabilità e spirito civico, l’Associazione “Noi per Santa Caterina” intende sottoporre nuovamente alla Sua attenzione la preoccupante situazione relativa alla mancata ripresa dei lavori presso l’Istituto Statale “Ibico” di Santa Caterina. Nonostante l’ultima segnalazione formale, inviata via PEC in data 15 gennaio 2026 (prot. jpec1330.2026115101855.86735.52.1.1@pec.aruba.it) all’Assessore Carmelo Romeo, e per conoscenza alla S.V. e all’Assessore all’Istruzione Prof.ssa Curatola, nessuna risposta o chiarimento è pervenuto a questa Associazione, che da anni si fa portavoce delle istanze della cittadinanza nella risoluzione di una vicenda che rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale e scolastica.

I segnali, purtroppo, sono chiari: a oggi, 21 gennaio 2026, il cantiere risulta ancora fermo. La preoccupazione cresce, e non possiamo che constatare, con amarezza, la ripetizione esatta del copione già vissuto all’inizio del 2025, quando – a seguito delle nostre reiterate segnalazioni – si accese una polemica che portò alla mobilitazione della cittadinanza, a un sit-in dinanzi ai cancelli della scuola, e alla segnalazione alla stampa locale.

Il seguito è noto: la vicenda fu discussa in Commissione Consiliare, dove la nostra Associazione fu convocata per due sedute. Nella seconda di queste, si verificarono alcune difficoltà operative, ma si pervenne comunque alle dichiarazioni ufficiali dell’Assessore Romeo e del RUP, i quali rassicurarono pubblicamente che i lavori sarebbero stati ultimati entro maggio-giugno 2026. Tali dichiarazioni sono documentate anche da diverse testate giornalistiche.

Alla luce di quanto sopra, e dell’assenza di risposte formali alla nostra ultima comunicazione, chiediamo con forza che la vicenda venga nuovamente attenzionata dagli organi preposti. Non possiamo permettere che un’opera così strategica per il nostro quartiere e per la comunità scolastica venga ancora una volta lasciata nel limbo.

La popolazione, i genitori, gli insegnanti e gli alunni meritano chiarezza, rispetto e soprattutto tempi certi. Confidiamo in un Suo autorevole intervento volto a riaccendere l’attenzione sulla questione e sollecitiamo una risposta ufficiale che possa restituire fiducia e rassicurare i cittadini del quartiere di Santa Caterina.