A Sant’Alessio in Aspromonte la giornata dedicata alla cura del verde e degli spazi pubblici

Successo per l'iniziativa di cura degli spazi comuni voluta dall’Amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Sant’Alessio in Aspromonte ha in queste ore avviato un’iniziativa per la cura del verde e degli spazi pubblici. Quello che segue è il comunicato stampa relativo alla giornata dedicata al bene comune.

Insieme, prendiamoci cura del verde. “La cura del creato non è un semplice fattore ecologico, ma una questione antropologica”. Con le parole di Papa Francesco si è conclusa la giornata dedicata alla cura del verde voluta dall’Amministrazione comunale di Sant’Alessio in Aspromonte.

L’importanza di stare insieme, prendersi cura degli spazi comuni e renderli sempre più belli è una questione che riguarda anche l’uomo nella sua integrità. Preparare il terreno per fare attecchire bene le radici delle piante è come predisporre la vita interiore dell’uomo per vivere bene crescendo nelle virtù.

“Conosci te stesso” prendendoti cura del creato, con l’aiuto reciproco di una Comunità che vuole essere sempre più accogliente, solidale e rispettosa delle diversità di ciascuno.

Un grazie accorato alla Cooperativa Coopisa, alla Pro Loco e a tutti gli abitanti del paese per avere accolto, con grande partecipazione e interesse, questa iniziativa.