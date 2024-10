Santelli e mancato confronto con la stampa locale? La risposta di Cannizzaro

Non c’è dubbio che dal momento del suo insediamento, il presidente della Regione, Jole Santelli, abbia dimostrato molta determinazione nel combattere l’emergenza. L’esperienza maturata a roma e i rapporti politici istaurati nel tempo gli consentono di avere una sorta di confronto privilegiato anche con i componenti del Governo. Una delle sue massime più famose è che “la Calabria si governa soprattutto da Roma”. E tuttavia, pur concedendosi spesso e volentieri a testate e televisioni nazionali, il presidente Jole Santelli, si fa desiderare dalla stampa locale.

Due aspetti che, oltre a diventare pane quotidiano per i polemisti dell’opposizione, potrebbe rivelarsi un boomerang anche rispetto al rapporto con i calabresi se non con i suoi stessi elettori.

Il deputato Francesco Cannizzaro, che è stato il deus ex machina della campagna elettorale della politica cosentina, rispedisce al mittente la polemica della residenza capitolina, e replica all’appello della stampa locale che vorrebbe un confronto più diretto e frequente con il presidente.

“Io non sono l’avvocato difensore del presidente della Regione. Ma sono d’accordo sul fatto che dovrebbe tentare, e dico così, tentare, di trovare il tempo, in questa fase. Anche perché ho vissuto, alla cittadella, anche io i momenti di tensione. Non c’è veramente tempo neanche per pranzare. Le riunioni, i confronti, le task force e i collegamenti anche con il governo centrale sono continui e costanti. Mi rendo conto che il tempo è tiranno. È pur vero che dare delucidazioni alle testate locali credo che serva a rassicurare la cittadinanza calabrese. Lo raccolgo come un suggerimento”.