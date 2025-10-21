Campionato europeo Allievi Guidatori di Trotto: il reggino Ollio sfiora il bis, ma porta a casa una coppa – FOTO

Il 18 e 19 ottobre 2025, Santo Ollio, il giovane talento reggino, è ritornato a competere su un importante palcoscenico per difendere il titolo di Campione Europeo degli Allievi Guidatori di Trotto conquistato lo scorso anno. Obiettivo non solo confermare la sua supremazia, ma anche aggiungere un’altra coppa alla sua già invidiabile collezione.

Un reggino al campionato europeo degli allievi guidatori di trotto

L’appuntamento ha visto la partecipazione di dodici tra i migliori giovani guidatori europei, con gare che si sono svolte su due giorni nei prestigiosi ippodromi di Manacor e Son Pardo, a Palma di Maiorca. Nonostante il sorteggio sfavorevole e le difficoltà incontrate durante la prima giornata, Ollio ha continuato a dimostrare il suo spirito combattivo.

La risalita di Santo Ollio

La sua determinazione non è venuta meno, e Santo, al secondo giorno di gare, ha mostrato il suo talento puro, ottenendo una vittoria e un quinto posto che gli hanno permesso di risalire parzialmente la classifica, chiudendo alla fine in quinta posizione assoluta.

Un piazzamento che, seppur lontano dalla riconferma del titolo, gli ha comunque permesso di portare a casa un altro prestigioso trofeo.

L’edizione 2025 è stata vinta dal belga Linus Lannoo, veterano del circuito con ben 31 vittorie alle spalle, seguito dal svedese Victor S Sundgren e dal tedesco Lukas Strobl. Subito prima di Santo Ollio, al quarto posto, si è piazzata la spagnola Catalina Fuster Servera, che ha avuto il vantaggio di gareggiare in casa.

Un campione di carattere

Nonostante la sconfitta, Santo Ollio ha dato prova di un carattere forte e di una grande resilienza. Il suo legame profondo con il mondo dei cavalli, che risale all’infanzia, lo ha reso un ottimo guidatore di trotto.

La vera forza di questo giovane reggino non risiede solo nelle corse concluse o nei trofei vinti, ma nella determinazione con cui affronta ogni sfida. La sua carriera è in continua crescita e questa coppa, seppur non quella più ambita, è l’ennesima conferma del suo talento.

Reggio Calabria può continuare a essere fiera di Santo Ollio, con la certezza che il suo futuro sarà ancora pieno di vittorie e soddisfazioni.