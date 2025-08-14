City Now

Ferragosto a Mannoli con Paolo Belli & la sua Big Band

Paolo Belli e la sua Big Band porteranno swing, soul e grandi classici da ballare in un concerto gratuito che promette ritmo e divertimento per tutti

14 Agosto 2025 - 15:22 | Redazione

Paolo Belli

Il 15 agosto alle 21:30, Piazza Zanotti Bianco si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle: Paolo Belli e la sua Big Band porteranno swing, soul e grandi classici da ballare in un concerto gratuito che promette ritmo e divertimento per tutti.

L’evento, targato DEA Fest, offrirà una serata unica per vivere il Ferragosto a Mannoli.
E, per chiudere in grande stile, giochi piromusicali illumineranno il cielo, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile di luci e musica.

