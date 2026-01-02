City Now

Santo Stefano in Aspromonte accende il 2026 con Mimmo Cavallaro e il Madiscool Winter Festival

Due appuntamenti capaci di unire musica, tradizione e aggregazione per un inizio anno all’insegna della cultura e del divertimento

02 Gennaio 2026 - 07:25 | di Redazione

Santo Stefano in Aspromonte

Santo Stefano in Aspromonte si prepara a vivere due appuntamenti di grande richiamo, capaci di unire musica, tradizione e aggregazione, nel cuore dell’inverno aspromontano. Tra il concerto di Mimmo Cavallaro e il Madiscool Winter Festival, il paese diventa protagonista di un inizio anno all’insegna della cultura e del divertimento.

Mimmo Cavallaro in concerto a Santo Stefano in Aspromonte

Venerdì 2 gennaio, alle ore 19:00, piazza Romeo ospiterà il concerto di Mimmo Cavallaro, uno dei simboli più autentici della musica popolare calabrese.

Mimmo cavallaro concerto

L’artista porterà sul palco il suo repertorio fatto di identità, radici e suoni della tradizione aspromontana, in un live che si annuncia intenso e partecipato.

Madiscool Winter Festival: musica e divertimento a Gambarie

Domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 11:00 e fino alle 23:00, spazio al Madiscool Winter Festival, in programma a Gambarie d’Aspromonte, in piazza Mangeruca.

winter festival santo stefano

L’evento, a ingresso gratuito, trasformerà la località montana in un grande spazio di festa.

Il festival prevede:

  • DJ set con sonorità reggaeton e underground;
  • Area food & drink;
  • Musica non stop per tutta la giornata.

Un’iniziativa che unisce turismo invernale e intrattenimento, attirando giovani, famiglie e visitatori provenienti da tutta l’area metropolitana.

