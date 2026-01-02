Santo Stefano in Aspromonte accende il 2026 con Mimmo Cavallaro e il Madiscool Winter Festival

Due appuntamenti capaci di unire musica, tradizione e aggregazione per un inizio anno all’insegna della cultura e del divertimento

Santo Stefano in Aspromonte si prepara a vivere due appuntamenti di grande richiamo, capaci di unire musica, tradizione e aggregazione, nel cuore dell’inverno aspromontano. Tra il concerto di Mimmo Cavallaro e il Madiscool Winter Festival, il paese diventa protagonista di un inizio anno all’insegna della cultura e del divertimento.

Mimmo Cavallaro in concerto a Santo Stefano in Aspromonte

Venerdì 2 gennaio, alle ore 19:00, piazza Romeo ospiterà il concerto di Mimmo Cavallaro, uno dei simboli più autentici della musica popolare calabrese.

L’artista porterà sul palco il suo repertorio fatto di identità, radici e suoni della tradizione aspromontana, in un live che si annuncia intenso e partecipato.

Madiscool Winter Festival: musica e divertimento a Gambarie

Domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 11:00 e fino alle 23:00, spazio al Madiscool Winter Festival, in programma a Gambarie d’Aspromonte, in piazza Mangeruca.

L’evento, a ingresso gratuito, trasformerà la località montana in un grande spazio di festa.

Il festival prevede:

DJ set con sonorità reggaeton e underground ;

con sonorità ; Area food & drink ;

; Musica non stop per tutta la giornata.

Un’iniziativa che unisce turismo invernale e intrattenimento, attirando giovani, famiglie e visitatori provenienti da tutta l’area metropolitana.