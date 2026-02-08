Santo Stefano in Aspromonte, in fiamme un camion dei rifiuti

Ieri sera, un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti dalla multiservizi comunale ha preso fuoco a Santo Stefano in Aspromonte. L’incendio è stato notato intorno alle 21:00, quando le fiamme sono apparse nella parte anteriore del mezzo. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo.

Il camion, che appartiene alla ditta incaricata della gestione dei rifiuti nel comune, è stato completamente distrutto.

Nel frattempo, il servizio di raccolta dei rifiuti potrebbe subire dei disagi temporanei, ma l’amministrazione assicura che sta già lavorando per garantire la normalizzazione del servizio nel più breve tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili nuove informazioni dalle autorità competenti.