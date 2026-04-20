City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Santo Stefano ‘4.0’, si lavora alla realizzazione di un’area industriale

"Un atto di lungimiranza  amministrativa attraverso cui si cerca di creare le condizioni  per un ulteriore sviluppo economico del territorio"

20 Aprile 2026 - 10:30 | Comunicato Stampa

gallico gambarie

Ottima iniziativa del Comune  di Santo Stefano in Aspromonte che lancia l’idea di affiancare allo sviluppo turistico anche quello industriale diversificando le peculiarità territoriali e sfruttando la comodità della, da poco inaugurata, strada a scorrimento  Gallico Gambarie.

Grazie alla velocità con cui oggi si può raggiungere la parte  bassa del Comune, si può  destinare il punto di arrivo del III lotto della GAGA, un area di 15.000 mq, alla realizzazione  di 6 capannoni  industriali da offrire alle aziende in cerca di terreni prossimi ai propri  mercati ed alle grandi vie di comunicazione.

Ciò andrebbe anche incontro alla necessità manifestata da parecchie aziende che lamentano la carenza di aree attrezzate ove poter insediare le  proprie attività produttive.

Queste sono le premesse sulle quali il Sindaco Francesco  Malara,  insieme  ai suoi Assessori ed ai suoi Consiglieri,  si è  mosso per far predisporre uno studio  progettuale che potesse recuperare degli spazi idonei da offrire alle Aziende. Un atto di lungimiranza  amministrativa attraverso cui si cerca di creare le condizioni  per un ulteriore sviluppo economico del territorio.

L’avviso pubblico per la manifestazione  di interesse finalizzata all attivazione di una procedura di Partneriato Pubblico Privato, che scadrà il 18 maggio 2026, è pubblicato sull albo pretorio Comunale  ed è  consultabile al link https://share.google/TDYrxuVlWR5hiqqmb

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Santo Stefano in Aspromonte Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?