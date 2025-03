Al reggino Santo Versace la Laurea Honoris Causa in Ingegneria Gestionale

L’Università della Calabria conferisce la Laurea Honoris Causa a Santo Versace per il suo contributo all’imprenditoria e al Made in Italy

Lunedì 10 marzo 2025, l’Università della Calabria celebrerà un importante evento accademico con il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Gestionale a Santo Versace, figura di spicco nel panorama imprenditoriale e culturale italiano. La cerimonia si svolgerà presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta”, alla presenza di docenti, studenti e rappresentanti istituzionali.

Un riconoscimento all’eccellenza imprenditoriale

L’onorificenza accademica rappresenta un tributo al contributo straordinario di Santo Versace nel mondo dell’impresa, del management e dell’innovazione gestionale. Il suo percorso professionale, segnato da una visione imprenditoriale innovativa e da una straordinaria capacità di valorizzare il Made in Italy, ha avuto un impatto significativo a livello nazionale e internazionale.

Il programma della cerimonia

L’evento avrà inizio alle 11:15 con l’introduzione a cura di Francesca Guerriero, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, seguita dall’intervento di Giusy Ambrogio, Coordinatrice del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, e di Francesco Cicione, Presidente di Entopan.

Alle 11:35, il Professore Ordinario Luigino Filice terrà la laudatio in onore di Santo Versace, illustrandone i meriti e i motivi che hanno portato l’Università della Calabria a conferirgli questo prestigioso riconoscimento.

A seguire, alle 11:50, sarà lo stesso Santo Versace a prendere la parola con una Lectio Magistralis, offrendo ai presenti un’occasione unica di ascoltare la sua esperienza e le sue riflessioni sul mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione gestionale.

La cerimonia si concluderà alle 12:20 con la proclamazione ufficiale della Laurea Honoris Causa, a cura del Rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone.

Un evento di prestigio per l’Università della Calabria

Il conferimento di questa Laurea Honoris Causa sottolinea l’importanza di creare un ponte tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, riconoscendo il valore di figure che hanno saputo coniugare capacità manageriali e visione strategica. L’Università della Calabria celebra così un protagonista del Made in Italy, il cui impegno ha lasciato un segno indelebile nel settore della moda e del business.

L’evento rappresenta un’opportunità di grande valore per gli studenti e per l’intera comunità accademica, offrendo una fonte d’ispirazione per le future generazioni di imprenditori e manager.