A Reggio il X Congresso provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia

Nell’ambito dei lavori del X Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Reggio Calabria, si è tenuto presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria il convegno dal titolo “Sistema previdenziale – Cause di servizio – Vittime del dovere e pensione privilegiata per il personale della Polizia di Stato”.

I relatori di questo importante evento, che per la rilevanza dei temi trattati è stato considerato momento formativo per tutto il personale che vi ha partecipato, sono stati il Dott. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, e l’Avvocato Enrico Tedeschi dello “Studio Militare Tedeschi”, professionista noto a livello nazionale ed esperto nella trattazione delle cause di servizio e dello status di vittime del dovere.

Il convegno, che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi della Questura, delle Specialità e dei Commissariati della provincia, è stato aperto dal Segretario Provinciale Michele Granatiero e da un breve saluto del Signor Questore della Provincia di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa.

A margine del convegno e poi nel corso dei lavori congressuali il Segretario Generale ha toccato argomenti di scottante attualità e di estremo interesse per gli intervenuti come i frequenti attacchi alle Forze dell’Ordine e l’urgente necessità di approvare in Senato il Ddl sicurezza, la carenza di organico nei vari Uffici di Polizia determinata dalle scellerate scelte dei governi del passato con il blocco del turnover e la ferma opposizione ad ogni paventata chiusura di presidi di polizia ed in particolare, in Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e di Cosenza.

Paoloni nel corso del dibattito ha quindi sottolineato l’importanza di dotare gli operatori di “garanzie funzionali”, norme che consentano di operare in serenità nei servizi di polizia senza correre il rischio di inciampare nel famigerato “atto dovuto”; il personale auspica che siano introdotte quanto prima protocolli operativi, chiare regole di ingaggio, videocamere su divise, auto e celle di sicurezza, nonché strumenti idonei a rendere più sicuro ed efficace l’intervento di polizia. Incalzeremo il Governo affinché prosegua nelle assunzioni, almeno fino al ripianamento delle piante organiche, considerato che i tantissimi pensionamenti degli ultimi anni hanno messo in ginocchio diversi uffici.

I lavori si sono conclusi con l’elezione di Pasquale Toscano alla carica di Segretario Provinciale del SAP di Reggio Calabria che continuerà ad avere al suo fianco il Segretario uscente Michele Granatiero e tutti gli altri Segretari, Vito Leonardi, Salvatore Falcone, Bartolo Bonasera, Antonio Chiacchio ed Emanuele Orlando.