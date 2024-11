Sarà mantenuto il volo Alitalia Reggio–Milano

Grazie alla sinergia instaurata con la città di Reggio Calabria, dopo le richieste del Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha comunicato al primo Cittadino che Alitalia manterrà la tratta aerea tra Reggio Calabria e Milano con partenza mattutina e rientro serale, la cui cancellazione era prevista a partire dal 25 ottobre.

«É un grande risultato per la città – ha commentato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – un esempio di buona politica che si mette al servizio dei cittadini. Il ripristino del volo per Milano è il primo passo per il rilancio del nostro aeroporto nell’ottica della mobilità integrata della Citta Metropolitana. Ringrazio il Ministro Graziano Delrio e Alitalia per la sensibilità e l’attenzione dimostrata, anche in considerazione di una tratta importante per i passeggeri che può e deve ulteriormente crescere. Oggi – ha concluso Falcomatà – portiamo a casa questo importante risultato per i nostri concittadini, e per il collegamento Nord-Sud, e continuiamo sulla strada della rinascita».