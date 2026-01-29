Savoia, il Ds Mazzei sul mercato e la Reggina. ‘Sfida decisiva? No però…’

Nel corso della trasmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioTouring, è intervenuto il Ds del Savoia Antonio Mazzei. Di seguito alcuni passaggi: “Per la seconda volta consecutiva in casa subiamo gol e addirittura si è rischiato anche di prendere il terzo con l’Enna. Da questa gara prendo di buono la volontà, il cuore, che hanno consentito alla squadra di riprendere la partita, addirittura in pieno recupero si è rischiato di fare anche il 3-2 per noi.

L’attaccante doveva arrivare prima, la società ci aveva dato carta bianca. Erano stati già chiusi gli accordi con i calciatori solo che poi son venuti meno, perchè le società di appartenenza non li hanno lasciati, vi posso assicurare tutti elementi di spessore. C’è stato un momento in cui Ferraro non viveva un buon periodo alla Reggina, si poteva aprire uno scenario, ma mai si è imbastita una trattativa e poi conoscevo la volontà di Luca che era quella di rimanere in amaranto.

Siamo una squadra che non ha connotati e mentalità per giocare una partita da pareggio. Abbiamo le nostre caratteristiche, sarà una gara aperta e noi puntiamo a fare il massimo, davanti a una straordinaria cornice di pubblico. Troppo presto per parlare di partita decisiva, sicuramente potrebbe incidere mentalmente una battuta d’arresto. Vedo la Reggina favorita, per blasone, organico, momento, un gruppo che si è calato perfettamente nella categoria. Noi ci proveremo fino alla fine. Avremo i nostri tifosi, saranno più di cinquecento”.