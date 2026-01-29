Reggina-Savoia: viaggia in maniera spedita la prevendita dei biglietti

Domenica al Granillo si gioca una delle partite più attese della stagione. La Reggina, reduce da una straordinaria serie di nove vittorie consecutive, si prepara ad affrontare il Savoia in una sfida che, pur non essendo decisiva, può rivelarsi cruciale per le ambizioni di promozione. Con i ragazzi di mister Torrisi al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista, l’entusiasmo in città è crescente.

La Curva Sud, come di consueto, sarà il cuore pulsante del tifo amaranto. Le bandiere, le sciarpe e gli striscioni saranno il preludio di una coreografia speciale, preparata con cura dagli ultras reggini. Questo spettacolo visivo accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre, creando un’atmosfera unica che solo il pubblico del Granillo sa offrire.

Nonostante le temperature rigide che stanno caratterizzando le giornate reggine, il clima tra i tifosi è caldo, con una mobilitazione crescente in vista del match. La prevendita, infatti, sta registrando numeri significativi, anche se non ci sono ancora dati ufficiali in merito. Il movimento nei punti vendita e online, però, fa presagire un’affluenza molto alta, con il concreto rischio di vedere il Granillo quasi pieno. Va ricordato che l’attuale capienza dello stadio è di 7.500 posti.

L’impegno contro il Savoia non è solo una questione di punti. La partita rappresenta una tappa fondamentale per il proseguimento del campionato e per confermare la forza della Reggina dopo una partenza assai deludente. La pressione è alta, la squadra è pronta. Il popolo amaranto si prepara a dare spettacolo sugli spalti, sperando che anche in campo arrivi un’altra vittoria, sarebbe la decima consecutiva.