Reggina-Savoia, il big match. Ci si affida a mister Torrisi, sempre lucido e sul pezzo

La Reggina si prepara alla supersfida di domenica contro il Savoia con una rosa quasi al completo e il classico clima che accompagna sempre partite di una certa importanza. Eccezion fatta per Verduci, ancora fermo per un problema muscolare, con Bevilacqua e Porcino, le cui condizioni restano in valutazione, mister Torrisi potrà contare praticamente su tutti gli uomini a disposizione.

Dopo il successo sul campo della Gelbison, uno degli scogli più duri in questo preciso momento del campionato, gli amaranto hanno ripreso a lavorare con grande intensità. La vittoria in trasferta ha rafforzato consapevolezza e fiducia, ma lo spogliatoio è già proiettato sul prossimo appuntamento. Tutti sanno che non si tratta di una gara come le altre.

E’ vero, siamo solo all’inizio del girone di ritorno, ma alcune partite hanno un peso diverso. Reggina–Savoia è una di queste. Non solo per la classifica, ma per ciò che può rappresentare in chiave futura, a livello mentale e di slancio nel campionato.

Il gruppo si affida alla sapiente guida di Torrisi, sempre lucido, concentrato e sul pezzo. Torna dalla squalifica e sarà nuovamente in panchina. La squadra sta assimilando sempre più la sua identità e la risposta sul campo, nelle ultime settimane, è stata chiara.

Attesa anche sugli spalti. Dalla Campania fanno sapere che saranno in tanti i tifosi al seguito del Savoia. A Reggio, invece, gli ultras hanno lanciato un accorato appello alla città per riempire lo stadio. In questi giorni sono al lavoro per allestire una coreografia speciale, che accompagni l’ingresso in campo degli amaranto.

Lo spettacolo, dunque, è già garantito sugli spalti. Ora tocca al rettangolo di gioco confermare che questa è davvero una sfida che può dire molto sul futuro della Reggina.