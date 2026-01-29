Calciomercato: Savoia scatenato, altri due arrivi per la compagine campana

In settimana erano già arrivati il portiere Iuliano e l'attaccante Nussbaumer

Salgono a quattro gli acquisti del Savoia nella settimana che si concluderà con la gara di domenica al Granillo contro la Reggina. Dopo il portiere Iuliano e l’attaccante austriaco Nussbaumer, altri due arrivi come aveva annunciato il Ds Mazzei.

Il comunicato

“Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gianluca Maggiore, esterno sinistro classe 2007. Cresciuto in settori giovanili professionistici, Maggiore ha maturato esperienze con l’Atalanta e con la Reggiana, per poi approdare alla Nocerina nel campionato di Serie D, dove ha collezionato 10 presenze in gare ufficiali nella prima parte della stagione 2025/2026.

Giocatore di corsa, personalità e duttilità, arriva a Torre Annunziata per proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di un progetto ambizioso”.

Il comunicato

“Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jordan Boli, esterno destro classe 2002 di nazionalità francese.

Cresciuto nei settori giovanili francesi di FC Pierrefitte e AS Jeunesse Aubervilliers, Boli ha proseguito la propria formazione in Italia con esperienze nei vivai di Padova, Genoa ed Empoli.

Nel corso della sua carriera da professionista ha vestito le maglie di:

• Carrarese Calcio 1908, nel campionato di Serie C, dove ha potuto confrontarsi con il calcio professionistico;

• Turris, sempre in Serie C;

• Rimini FC, club con cui ha disputato la stagione più recente in Serie C prima di svincolarsi.

Con l’arrivo di Jordan Boli, il club conferma la volontà di innalzare il livello qualitativo della rosa, inserendo calciatori già abituati a competere nei campionati di categoria superiore”.