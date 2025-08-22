Roccella Jonica, sbarcano 79 migranti: tra loro donne e minori

Nuovo sbarco di migranti questa mattina al porto di Roccella Jonica. Intorno alle 13:00 la motovedetta CP 328 della Guardia Costiera è arrivata con a bordo 79 persone soccorse in mare.

Il gruppo è composto da 60 uomini e 19 donne, tra cui 8 minori stranieri non accompagnati (MSNA) e 17 minori complessivi. Secondo le prime informazioni, i migranti hanno dichiarato di provenire da Afghanistan, Iran e Pakistan.

Quello di oggi rappresenta l’ennesimo approdo nel porto di Roccella, ormai punto di riferimento per le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.