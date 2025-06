Sbarre Centrali, caos nella notte: rifiuti in mezzo alla strada

Alcuni testimoni riferiscono che i ragazzi avrebbero anche lanciato contenitori e mastelli contro le vetture in movimento, mettendo seriamente a rischio la sicurezza di chi si trovava alla guida

Scene di inciviltà questa notte in via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria. Secondo quanto segnalato da diversi cittadini, tre giovani avrebbero abbandonato numerosi sacchi di immondizia in piena carreggiata, formando una sorta di barriera che ha reso pericoloso il transito delle auto.

Non solo. Alcuni testimoni riferiscono che i ragazzi avrebbero anche lanciato contenitori e mastelli contro le vetture in movimento, mettendo seriamente a rischio la sicurezza di chi si trovava alla guida.

L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato ripreso da alcuni residenti e diffuso sui social, suscitando sdegno e preoccupazione. Le immagini documentano chiaramente la situazione: una fila di rifiuti che attraversa la strada, creando disagio e potenziale pericolo.

Tanti i commenti di rabbia da parte della comunità locale. C’è chi chiede più controlli, chi denuncia l’ennesimo atto vandalico e chi si interroga su come sia possibile che simili comportamenti avvengano senza alcuna conseguenza.

Al momento non è noto se i responsabili siano stati individuati, ma il materiale video e fotografico condiviso online potrebbe essere utile per l’identificazione da parte delle autorità.

Intanto, a Sbarre cresce l’insofferenza per un gesto che va ben oltre la semplice bravata, diventando simbolo di un disagio che chiama in causa senso civico e presenza istituzionale.

Foto di Antonello Diano