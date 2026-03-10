Scacchi: a Roccella Ionica il Campionato Provinciale Under 18

La grande strategia torna protagonista sulla fascia jonica reggina. Domenica 22 marzo, la suggestiva cornice dell’ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica ospiterà il Campionato Provinciale Under 18 di scacchi, evento di punta per il movimento giovanile del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Asd Scacco Matto, guidata dall’istruttrice federale Delia Mercuri, in stretta collaborazione con il Comitato Regionale Calabria. Un appuntamento ormai consolidato per la città, che nelle passate edizioni ha saputo catalizzare l’attenzione di numerosi partecipanti, accompagnati dalle rispettive famiglie, trasformando la competizione in una festa dello sport e della socialità.

Il torneo si svilupperà su sei categorie distinte, garantendo un confronto equilibrato tra coetanei: Piccoli Alfieri (Under 8), Pulcini (Under 10), Giovanissimi (Under 12), Cadetti (Under 14), Allievi (Under 16) e Juniors (Under 18).

Il cronoprogramma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9:30, con l’inizio ufficiale delle sfide fissato per le 10:00. La competizione si articolerà in diversi turni di gioco che proseguiranno nel pomeriggio, interrotti solo dalla pausa pranzo. Il momento clou sarà la cerimonia di premiazione alle ore 18:00: verranno consegnate coppe ai primi tre classificati di ogni categoria (maschile e femminile) e medaglie ricordo a tutti i giovani scacchisti.

“Gli scacchi – commenta l’istruttrice federale Delia Mercuri – sono una vera e propria palestra per la mente. Oltre l’aspetto agonistico, agevolano lo sviluppo di abilità come memoria e pensiero logico-strategico, insegnando ai ragazzi a pianificare, gestire il tempo e, soprattutto, a controllare l’impulsività. Ogni partita è una lezione di problem-solving: bisogna valutare minacce immediate e orchestrare strategie a lungo termine“.

Secondo la Mercuri, il valore del gioco risiede anche nella formazione del carattere: “Insegnano determinazione e spirito sportivo. Il nostro obiettivo come associazione è far crescere il movimento scacchistico nella Locride, offrendo ai giovani occasioni di confronto che aumentino la fiducia in se stessi e la capacità di analizzare i propri errori“.

L’evento di Roccella Ionica non è solo una competizione tecnica, ma una vera chiamata a raccolta per tutti i giovani della locride che desiderano mettersi in gioco. In un territorio che chiede sempre più spazi di aggregazione sana e stimolante, il campionato si propone come un punto d’incontro dove stringere nuove amicizie e condividere una sfida intellettuale.

“L’Asd Scacco Matto – conclude la Mercuri – invita tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo, per dimostrare che l’ingegno e la sportività sono le vere risorse su cui investire per il futuro della nostra comunità. Partecipare significa entrare a far parte di un movimento in forte crescita, capace di abbattere le distanze e unire i ragazzi sotto il segno del rispetto e del sano agonismo. Perché gli scacchi sono una disciplina millenaria che continua a formare i leader di domani, una mossa dopo l’altra“.