A Scalea (CS) si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025

A Valerio Scanu è stato assegnato il Premio Mia Martini 2025 con la seguente motivazione:

«Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi ha saputo conquistare il pubblico dei Talent con carattere e sensibilità interpretativa.

La vittoria al Festival di Sanremo del 2010 lo ha consacrato al grande pubblico. Col tempo, al di là di certi meccanismi usa e getta del mondo dello spettacolo, ha saputo reinventarsi con coerenza, difendendo – a sue spese – la propria identità artistica, spesso controcorrente.

Libertà, autenticità e resilienza sono i punti che lo affiancano al carattere e a certi periodi della complessa storia artistica e personale di Mimì».

Cioffi vince il Premio Mia Martini Giovani 2025

A Cioffi il Premio Mia Martini Giovani 2025, così motivato:

«Una delle più grandi soddisfazioni per un ragazzo è quando i sogni riescono a far raggiungere certi obiettivi.

In linea con le sonorità di oggi, ha saputo coniugare il suo mondo artistico con un brano che, nella seconda metà degli anni ’70, spopolò in Italia e all’estero: Ti Amo di Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi.

Nasce così il suo singolo Sola, interpretato con Mar Lucas, uno dei brani più trasmessi e ascoltati su tutte le piattaforme digitali».

Premio alla Carriera a Topo Gigio

Il Premio alla Carriera è stato assegnato a un personaggio “fantasticamente vivo” che continua a esistere grazie all’intelligenza artigianale di Maria Perego, che nel 1959 lo inventò.

Oggi Alessandro Rossi, “figlio putativo” della creatrice, porta avanti con il suo staff la tenerezza di quei sentimenti capaci di toccare le corde di più generazioni, facendo ancora battere quel “cuore bambino” che spesso il mondo degli adulti tende a dimenticare.

«Il Premio Mia Martini 2025 alla Carriera va a… tutti coloro che hanno reso possibile la storia di Topo Gigio!»

La giuria e i vincitori delle altre categorie

La giuria, composta da Mario Rosini (Presidente), Franco Fasano (Direttore artistico), Karima, Francesco Malapena, Monica Magnani e Rosmy, ha decretato i vincitori delle varie categorie, con giovani artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e da Spagna, Svizzera e Germania.

Categoria Etnosong → vince il gruppo SonuAnticu

→ vince il gruppo Categoria Una voce per Mimì → vince Kilian

→ vince Categoria Evergreen → vince La Miki

→ vince Categoria Emergenti → (vincitore da definire)

→ (vincitore da definire) Categoria Nuove Proposte per l’Europa → (vincitore da definire)

Un premio che celebra talento, memoria e Calabria

Il Premio Mia Martini, nato a Bagnara Calabra per ricordare la figura e il talento della grande artista, è un riconoscimento della critica assegnato ogni anno a un artista italiano ed è anche un concorso rivolto ai giovani talenti.

L’edizione 2025 è stata patrocinata e finanziata dalla Regione Calabria (risorse PAC 2014/2020 – evento di promozione culturale 2024), con il Patrocinio del Comune di Scalea e del Nuovo IMAIE.

I premi sono stati realizzati dal Maestro Orafo Michele Affidato.

I ringraziamenti dell’organizzazione

L’organizzazione, rappresentata da Nino Romeo, patron e ideatore del Premio, ha ringraziato il Sindaco di Scalea Mario Russo e il delegato al Turismo e Marketing Territoriale Fabio Ferrara per il sostegno e la collaborazione offerta, riconoscendo l’importanza dell’iniziativa anche come occasione di valorizzazione del territorio calabrese.

Un ponte tra memoria e futuro

Con la sua storia, voce e coraggio, Mia Martini è simbolicamente tornata a cantare in Calabria, in un abbraccio di note e memoria che unisce generazioni e territori.

A Scalea, per quattro serate, la musica è stata la protagonista assoluta.

Ora si guarda già alla trentaduesima edizione del Premio, che continuerà a celebrare il talento e l’eredità artistica di Mimì.