Festività Mariane 2019, la preoccupazione dei cittadini per la scalinata dell’Eremo

In previsione dell’imminente avvio delle festività Mariane di settembre, con la tanto attesa Processione che accompagnerà il Quadro della nostra “Consolatrice” verso il Duomo, il Comitato Spontaneo di Eremo e San Giovannello, segnala all’Amministrazione Comunale, come anche quest’anno, purtroppo, la scalinata principale della Basilica dell’Eremo, si presenta in condizioni fatiscenti e con la mancanza di adeguate condizioni di sicurezza.

Auspichiamo, pertanto, che prima della discesa del quadro si possano migliorare le condizioni e se possibile siano posti in opera, ai lati della stessa, dei passamani, per agevolare i fedeli, soprattutto gli anziani, che per devozione preferiscono accedere alla Basilica dalla scalinata principale. Inoltre da alcuni giorni persiste una vistosa perdita d’acqua che attraversa gran parte del percorso iniziale della processione.

Fonte: Il Comitato Spontaneo Eremo San Giovannello