Scherma: alla gara internazionale di Dublino anche la reggina Anna Bentivogli

Anni di impegno, dedizione e sacrifici, dentro e fuori dalla sala

L’Accademia della scherma Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare la partecipazione della nostra atleta Anna Bentivogli alla gara internazionale di scherma svoltasi a Dublino, un importante banco di prova che ha visto in pedana alcuni dei migliori talenti europei.

Dietro a questo risultato c’è molto più di una semplice gara: ci sono anni di impegno, dedizione e sacrifici, dentro e fuori dalla sala. Anna ha affrontato ogni allenamento con grinta e umiltà, superando ostacoli e momenti difficili con una determinazione che ci rende fieri di lei ogni giorno.

Ma nessun atleta cresce da solo. Questo traguardo è anche il frutto del lavoro instancabile dello staff tecnico, sempre presente nel sostenere, guidare e preparare Anna in ogni fase del suo percorso. Ore in palestra, trasferte, programmazione, analisi: ogni dettaglio è stato curato con passione e professionalità.

“Partecipare a una competizione internazionale è un onore e un punto di partenza verso nuove sfide, non un traguardo finale. E Anna ha dimostrato di avere la testa, il cuore e la voglia di andare sempre oltre – scrive lo staff tecnico -. Complimenti Anna. Continuiamo a crescere insieme“.