Regionali, Schlein in Calabria: ‘Lotta alle mafie questione identitaria’

La segretaria Pd ringrazia magistratura e forze dell’ordine: “La battaglia è anche culturale ed educativa, parte dalle scuole”

Per noi la lotta contro le mafie e la criminalità organizzata è una questione identitaria che riassume anche le altre. Per questo insistiamo sui servizi, perché sappiamo che la mafia si nutre anche quando mancano i servizi e le risposte a chi fa più fatica. Non bisogna lasciare un centimetro alla ricattabilità. Per questo lo Stato deve arrivare prima, aiutando chi fa fatica, aiutando il reddito di chi ce l’ha troppo basso, aiutando con le opportunità di lavoro dignitoso”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein oggi a Vibo Valentia per un tour elettorale a sostegno del candidato presidente del campo progressista Pasquale Tridico in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.



“La mafia – ha aggiunto – si nutre delle situazioni in cui qualcuno ti fa passare come un favore quello che è un tuo diritto. Per questo noi insistiamo sul diritto alla salute, sul diritto alla scuola, sul diritto a un lavoro dignitoso, sulle politiche industriali che servono a creare lavoro e sui diritti delle famiglie italiane, tutte, nessuna esclusa, nessuna discriminata, perché la discriminazione porta solo insicurezza perché marginalizza e discrimina e lascia indietro più persone nelle nostre società”.



“Ringraziamo – ha concluso Elly Schlein – il lavoro che la magistratura e le forze dell’ordine fanno ogni giorno anche in questa regione e in tutta Italia per contrastare le infiltrazioni criminali che sono pesanti nella nostra economia ma sappiamo che la battaglia contro le mafie è anche una battaglia per la giustizia sociale ed è anche una battaglia culturale ed educativa che non può che partire dalle scuole.

Quindi andiamo avanti su questo”.