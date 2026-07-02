A Melia di Scilla gusto, musica e tradizione con il primo ‘Street Food Festival’

Stand, degustazioni e musica dal vivo: a Melia il gusto diventa festa e il territorio si racconta attraverso le sue attività

Una serata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità animerà il borgo di Melia venerdì 03 Luglio 2026 con il tanto atteso “Melia Street Food Festival”, in programma dalle ore 19.30 fino a mezzanotte.

L’organizzazione del Melia Street Food Festival

L’evento è organizzato dall’Associazione “La Voce dei Giovani” di Melia, realtà storica del territorio che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale grazie all’organizzazione di eventi culturali, della festa patronale, delle attività natalizie e di numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del paese e delle sue tradizioni.

Il festival coinvolgerà la neo associazione “Crescere insieme” e le attività commerciali del territorio, protagoniste della manifestazione con stand e degustazioni dove ciascuna proporrà i propri prodotti, offrendo ai visitatori un’esperienza unica, dove raccontano la storia e la generosità di questa terra, un vero e proprio percorso tra sapori e specialità locali preparati con cura e passione.

Leggi anche

Musica, animazione e identità calabrese

Ad intrattenere il pubblico nel corso della serata ci sarà Radio Touring con il DJ Enzo Romeo, che accompagnerà l’evento con musica e animazione. A seguire salirà sul palco il gruppo musicale “I Kalavria”, gruppo noto per la sua capacità di regalare un’esplosione di energia e divertimento con la propria musica dal vivo a ritmo di tarantella, celebrando l’identità culturale calabrese.

L’iniziativa si propone non solo come momento di festa, ma anche come occasione di aggregazione e promozione del territorio, valorizzando il lavoro delle attività locali e il forte spirito di collaborazione che da sempre caratterizza la comunità di Melia.

I ringraziamenti degli organizzatori

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Scilla, al Comune di San Roberto, agli enti di ordine superiore, alle associazioni invitate a partecipare e soprattutto a tutte le attività del paese partecipanti, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione della manifestazione.

Leggi anche

Per tale data il borgo di Melia è pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una notte di sapori, musica e condivisione, un’occasione unica per stare insieme, sostenere le nostre attività e valorizzare l’identità del nostro territorio.

Sarà un evento imperdibile dove tutti sono invitati a partecipare.