Scilla, volontari si calano con le funi e ripuliscono la scogliera di Pacì – FOTO

Un intervento complesso ad impatto ambientale su uno dei tratti più suggestivi della costa. Nei giorni scorsi la scogliera di Pacì, a Scilla, è stata ripulita dai rifiuti grazie ai volontari di Discovery Avventure, che si sono calati con le funi lungo la parete rocciosa per raggiungere i punti più impervi.

Un’azione complessa per difendere il territorio

I volontari hanno rimosso rifiuti abbandonati da incivili, restituendo decoro a un’area di grande valore paesaggistico.

Un’operazione resa possibile da competenze tecniche e spirito di servizio, come sottolineato dall’associazione Magna Grecia Outdoor, che ha ringraziato il presidente Giuseppe Trovato e i soci Tony Marchese, Carlo Percuoco, Ivan Pirrotta e Jarno Tripepi.

Il supporto delle istituzioni

All’iniziativa hanno contribuito anche l’amministrazione comunale, il comando della Polizia Municipale, ANAS e Raffaele Galletta, che ha curato le riprese con il drone.