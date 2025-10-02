Gioia Tauro, sciopero generale contro l’assedio alla Flotilla

Venerdì 3 ottobre sciopero generale al Porto di Gioia Tauro. USB e O.R.S.A. denunciano l’assedio alla Flotilla e il genocidio a Gaza

Venerdì 3 ottobre è previsto uno sciopero generale con appuntamento nel piazzale di fronte all’ingresso del Porto di Gioia Tauro, a partire dal cambio turno delle ore 7.00.

L’iniziativa, promossa da O.R.S.A. e USB – Unione Sindacale di Base, si inserisce in una mobilitazione nazionale e internazionale che denuncia il genocidio in Palestina e le complicità dei governi.

Il comunicato: “È iniziato l’assedio alla Flotilla”

Il comunicato diffuso dagli organizzatori afferma:

“È INIZIATO L’ASSEDIO ALLA FLOTILLA.

Il governo terroristico di Israele ha appena iniziato l’assedio alla Flotilla, abbandonata ed isolata dai governi che hanno preferito essere complici di un criminale su cui pende un mandato di cattura internazionale, alla salvaguardia dei propri concittadini.

Dopo due anni di genocidio, una folta delegazione di 44 paesi ha deciso di rompere il blocco illegale di Israele per portare aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza e, come previsto, la risposta è stata la violenza dell’assedio in acque internazionali.

Venerdì ci ritroveremo come promesso al Porto di Gioia Tauro, in concomitanza con le piazze di tutta Italia e tutto il mondo per denunciare la vergogna di queste ore.

Ti aspetto e Palestina Libera”