L’Italia si mobilita per la Flotilla e Gaza: servizi minimi per 24h per Caronte&Tourist
Il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori
03 Ottobre 2025 - 07:10 | Comunicato Stampa
In previsione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori, individuando navi e lavoratori comandati.
Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) saranno in servizio:
- nello Stretto di Messina: due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni
- per le isole minori:
- tre navi da e per le Eolie
- due navi da e per le Egadi
- una nave da e per Ustica
- una nave da e per Pantelleria
- una nave da e per le Pelagie
Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist. Messaggi informativi saranno trasmessi anche a bordo delle navi in servizio.