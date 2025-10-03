L’Italia si mobilita per la Flotilla e Gaza: servizi minimi per 24h per Caronte&Tourist

Il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori

In previsione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori, individuando navi e lavoratori comandati.

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) saranno in servizio:

nello Stretto di Messina : due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni

: due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni per le isole minori : tre navi da e per le Eolie due navi da e per le Egadi una nave da e per Ustica una nave da e per Pantelleria una nave da e per le Pelagie

:

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist. Messaggi informativi saranno trasmessi anche a bordo delle navi in servizio.