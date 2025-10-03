City Now

L’Italia si mobilita per la Flotilla e Gaza: servizi minimi per 24h per Caronte&Tourist

Il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori

03 Ottobre 2025 - 07:10 | Comunicato Stampa

Caronte & Tourist

In previsione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori, individuando navi e lavoratori comandati.

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) saranno in servizio:

  • nello Stretto di Messina: due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni
  • per le isole minori:
    • tre navi da e per le Eolie
    • due navi da e per le Egadi
    • una nave da e per Ustica
    • una nave da e per Pantelleria
    • una nave da e per le Pelagie

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist. Messaggi informativi saranno trasmessi anche a bordo delle navi in servizio.

