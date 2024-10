Torna Scirubetta: Reggio Calabria Capitale del gelato artigianale italiano

Tutto pronto a Reggio Calabria per la terza edizione del Festival del gelato, ‘Scirubetta 2024’ che si svolgerà dal 14 al 17 settembre sul Lungomare ‘Italo Falcomatà’ nell’area della stazione Lido. L’evento, promosso dalla Confederazione di pasticcieri italiani (Conpait) è stato presentato oggi a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, ente compartecipe dell’iniziativa.

La manifestazione torna a distanza di qualche anno e si propone come punto di riferimento nazionale per il settore del gelato. L’obiettivo non è solo la promozione di questo particolare dolce, altro vanto gastronomico italiano e reggino, ma anche la sperimentazione di nuovi gusti esclusivi ed innovativi.

I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare una varietà di 34 gelati artigianali, votando per il loro preferito attraverso un sistema di gettoni. Alla presentazione a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, Angelo Musolino, pasticciere reggino e presidente nazionale di Conpait, Fabio Taverna presidente di Conpait Calabria, Antonello Fragomeni presidente di Apar e Davide De Stefano di Conpait settore gelato.

“Scirubetta – è stato detto – non è solo degustazione, ma un vero e proprio villaggio festivo con giochi, intrattenimento per bambini, spettacoli, musica approfondimenti culturali legati al gelato insieme ad esperti del settore e appassionati. L’evento offre un’occasione per celebrare la creatività dei gelatieri e la ricchezza culturale della città”.

Con il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la distribuzione di migliaia di degustazioni, gli organizzatori puntano a superare le aspettative, consolidando ‘Scirubetta’ come uno “dei festival più importanti nel panorama gelatiero nazionale”.

“In questa edizione avremo iscritti finanche dal Giappone, dalla Slovacchia e dagli Stati Uniti. Siamo estremamente soddisfatti della partnership con la Città metropolitana che ci sostiene così come ci preme ringraziare tutte le aziende sponsor che hanno sposato pienamente il progetto”, ribadisce il presidente Angelo Musolino aggiungendo “E poi, come detto, gusti unici creati per l’evento, convegni ad hoc, degustazioni, show cooking e tantissimi ospiti importanti. Dai presidenti nazionali delle associazioni di categoria, insieme ai più importanti giornalisti e direttori di testate di settore. Ringraziamo convintamente la Città metropolitana e il sindaco Falcomatà – ha concluso – per averci dato subito il supporto necessario per ripartire”.

“Questo evento – ha detto Taverna – mette in luce il tutto il lavoro che Conpait svolge in Italia, ed in questo caso in Calabria, ci dà forza e la possibilità di crescere in futuro, confrontandoci anche con colleghi internazionali e valorizzando il nostro territorio sempre di più”. Per Antonello Fragomeni questo “è un settore molto importante dove ci sono dei maestri gelatai di tradizione, molti hanno ereditato questa arte rendendo un valore aggiunto alla regione, insieme alla pasticceria reggina che è conosciuta in tutto il Mondo”.

Non ha nascosto le emozioni Davide De Stefano “sì sono molto emozionato perché è una ripartenza dopo il Covid, anche se una terza edizione – ha aggiunto – per noi è come se fosse la prima. Il Lungomare di Reggio Calabria si animerà con 34 maestri gelatieri da tutto il Mondo quindi sarà un festival internazionale con una duplice valenza, con uno scambio reciproco di conoscenze delle materie prime e di competenze, ognuno da portare con sé nel futuro”.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace si è soffermato sulla corretta sinergia tra l’Ente e le associazioni di categoria che hanno riproposto ‘Scirubetta’ “Reggio Calabria risponde presente ad un grande evento gastronomico – ha detto – proponendosi come capitale del gelato artigianale italiano. Questo è sicuramente frutto di una programmazione, voluta dal sindaco Falcomatà, all’interno della quale il coinvolgimento del territorio è stato molto curato”.

“E’ bello ed importante svolgere questo festival nel periodo più sentito e più importante per la nostra città che sono le festività Mariane – ha detto il sindaco Falcomatà – anche quest’anno Scirubetta si conferma un appuntamento internazionale non solo per addetti ai lavori, per appassionati, buongustai, per tutti coloro che hanno voglia di vivere vivere un momento dolce deliziosa, ma anche un momento che si inserisce pienamente nella nostra tradizione settembrina”.

“Scirubetta – ha aggiunto il primo cittadino – è tra le manifestazioni di punta che può contribuire ad un nuovo racconto del nostro territorio metropolitano grazie alla Festa della Madonna della Consolazione, una festività che negli anni, con una programmazione fatta per tempo, con appuntamenti che vengono istituzionalizzati e storicizzati, riesce a parlare ad pubblico più ampio dei cittadini e pellegrini, ampliando – ha concluso – l’indotto turistico durante quella settimana”.

Durante la manifestazione, inoltre, sarà ospitato il gruppo Govic, Gruppo ospedaliero volontari in Chirurgia, con sede a Reggio Calabria, il cui dirigente medico è il dottor Salvatore Maria Costarella ed il presidente il dottore Fabio Cristiano.