Scomparsa di Chizzoniti, Ripepi: “Un punto fermo della politica reggina”

"La memoria di Aurelio Chizzoniti rimarrà viva nei tanti che, come me, hanno avuto l’onore di conoscerlo, ascoltarlo e confrontarsi con lui", le parole di Ripepi

«Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’Avv. Aurelio Chizzoniti, una figura di straordinaria levatura umana, culturale e politica, che lascia un vuoto immenso nella nostra città». Così il consigliere comunale e segretario regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del noto avvocato reggino.

Il ricordo dell’ingresso in Consiglio comunale

«Ricordo con emozione il mio primo ingresso in Consiglio comunale nel 2007. All’epoca avevo 38 anni e muovevo i primi passi in quell’aula consiliare con grande entusiasmo, ma anche con il desiderio di imparare. Aurelio Chizzoniti era già una figura di riferimento: per noi più giovani era naturale guardare a lui con rispetto e ammirazione, per la lucidità del pensiero, la forza delle sue idee e l’amore autentico che nutriva per Reggio Calabria».

Il confronto costante per il bene della città

«Da allora», prosegue Ripepi, «non è mai venuto meno il confronto con l’avv. Chizzoniti: ci si vedeva, ci si sentiva, anche negli ultimi anni, per discutere delle questioni della città. Anche quando le visioni erano diverse, il suo contributo era sempre denso di spessore e fondato su un sincero interesse per il bene comune. Era un uomo libero, capace di assumersi responsabilità con coraggio, e di dire sempre ciò che pensava senza filtri né timori».

Un punto fermo del diritto e della politica reggina

«Reggio perde oggi non solo un grande avvocato, stimato e rispettato da tutto il foro, ma anche un intellettuale appassionato, un uomo che ha vissuto la politica come servizio, e che ha saputo difendere con fermezza i valori in cui credeva, spesso anticipando i tempi, anche con scelte controcorrente».

Il messaggio alla famiglia

«Alla sua famiglia», conclude Ripepi, «giunga il mio più sentito abbraccio e quello dell’intera comunità politica che rappresento. La memoria di Aurelio Chizzoniti rimarrà viva nei tanti che, come me, hanno avuto l’onore di conoscerlo, ascoltarlo e confrontarsi con lui».