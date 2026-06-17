Scomparsa Steeve Parisi, Latella: ‘Se ne va un amico di tutti, vulcano di idee’

"Credeva che lo sviluppo di Reggio passasse attraverso la qualità dell'accoglienza extralberghiera, un settore che ha plasmato e fatto crescere". Le parole dell'esponente del gruppo Reset

“La scomparsa improvvisa di Steeve Parisi mi colpisce dritto al cuore. La comunità reggina piange la perdita di un professionista esemplare, ma anche di una persona solare e positiva, alla quale ero legato da un sentimento di profonda stima e sincero affetto”.

È quanto dichiara Giovanni Latella, rappresentante del gruppo Reset e già consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, nell’esprimere il proprio cordoglio per la morte del presidente di Reggio Bed.

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Il costante confronto e la crescita del settore turistico

“In questi anni di impegno amministrativo – ricorda Latella – il confronto con Steeve è stato costante. Durante il mio mandato con le deleghe al Turismo e allo Sport, ho trovato in lui un interlocutore capace e propositivo, un alleato prezioso e un vulcano di idee. Abbiamo condiviso battaglie, progetti e visioni per il rilancio del nostro territorio. Steeve credeva fermamente che lo sviluppo di Reggio passasse attraverso la qualità dell’accoglienza extralberghiera, un settore che ha letteralmente plasmato e fatto crescere con la sua associazione. Steeve incarnava perfettamente l’unione tra il dinamismo sportivo e la capacità manageriale, affrontando ogni sfida con un’energia pulita e contagiosa”.

Il cordoglio e l’ultimo saluto a Steeve Parisi