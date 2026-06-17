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Scomparsa Steeve Parisi, Latella: ‘Se ne va un amico di tutti, vulcano di idee’

"Credeva che lo sviluppo di Reggio passasse attraverso la qualità dell'accoglienza extralberghiera, un settore che ha plasmato e fatto crescere". Le parole dell'esponente del gruppo Reset

17 Giugno 2026 - 15:34 | Comunicato stampa

gianni latella

“La scomparsa improvvisa di Steeve Parisi mi colpisce dritto al cuore. La comunità reggina piange la perdita di un professionista esemplare, ma anche di una persona solare e positiva, alla quale ero legato da un sentimento di profonda stima e sincero affetto”.

È quanto dichiara Giovanni Latella, rappresentante del gruppo Reset e già consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, nell’esprimere il proprio cordoglio per la morte del presidente di Reggio Bed.

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Il costante confronto e la crescita del settore turistico

“In questi anni di impegno amministrativo – ricorda Latella – il confronto con Steeve è stato costante. Durante il mio mandato con le deleghe al Turismo e allo Sport, ho trovato in lui un interlocutore capace e propositivo, un alleato prezioso e un vulcano di idee. Abbiamo condiviso battaglie, progetti e visioni per il rilancio del nostro territorio. Steeve credeva fermamente che lo sviluppo di Reggio passasse attraverso la qualità dell’accoglienza extralberghiera, un settore che ha letteralmente plasmato e fatto crescere con la sua associazione. Steeve incarnava perfettamente l’unione tra il dinamismo sportivo e la capacità manageriale, affrontando ogni sfida con un’energia pulita e contagiosa”.

Il cordoglio e l’ultimo saluto a Steeve Parisi

“Rivolgo un abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze alla sua famiglia – conclude Giovanni Latella – ai suoi cari e a tutti gli operatori del comparto turistico reggino che oggi si sentono più soli. Ciao Steeve, porteremo sempre nel cuore il tuo sorriso, la tua generosità e la lealtà di un’amicizia che il tempo non potrà cancellare”.

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