Scomparsa Vincenzo Sidari, Battaglia: ‘La città ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale’

Il cordoglio del sindaco facente funzioni per la scomparsa del medico e amministratore comunale reggino

09 Marzo 2026 - 12:38 | Comunicato

Mimmo Mimmetto Domenico Battaglia ()

«Voglio esprimere il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Sidari, illustre medico urologo, già direttore sanitario del Grande ospedale metropolitano e già assessore comunale della nostra città». Lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia in una nota stampa.

«È stato un punto di riferimento per tanti colleghi – ha aggiunto il sindaco – grazie alle sue qualità professionali e alla grande umanità e dedizione alla cura degli altri. Lo ricordiamo per l’impegno politico e amministrativo al servizio della nostra città come assessore».

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città – ha poi concluso Battaglia – voglio porgere le più sincere condoglianze ai familiari e agli amici tutti, nella certezza che Reggio ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale».

