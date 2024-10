Sconfitta centrodestra, Cannizzaro vede bene le PRIMARIE per la scelta dei candidati sindaco

“Magari i leader nazionali avviassero l’istituto delle primarie. Personalmente mi inviterebbero a nozze, perché deve essere, orgogliosamente, il cittadino di questa città a poter stabilire se è Tizio o Caio ad essere diciamo più predisposto ad una candidatura”

Così il deputato Francesco Cannizzaro rispondendo alle domande di CityNow, ieri, nel corso della conferenza stampa di analisi della sconfitta al Comune di Reggio. Stimolato sull’argomento il coordinatore provinciale di Forza Italia ha però confessato di non essere mai stato un particolare ammiratore delle primarie:

“Una volta ero contrario, ma devo dire di aver cambiato idea. Intanto perché ritenevo propria della sinistra la mobilitazione delle primarie e poi, realmente, quando ho visto che a sinistra le primarie le facevano bugiarde, perché imbrogliavano, perché erano praticamente un gioco tra di loro per esaltare la partecipazione, la mobilitazione, le primarie mi sono un po’ cadute di cuore. Poi, però, col passare del tempo ho riflettuto e dico: se anche il centrodestra, e quell’aria moderata nostra, avviasse questo tipo di attività, che a differenza degli altri noi quando facciamo le cose le facciamo perbene, sarebbe sicuramente un coinvolgimento maggiore rispetto al cittadino nella partecipazione democratica. Quindi, si sono favorevole”

Le primarie, nel particolare caso di Reggio Calabria, avrebbero certamente messo al riparo il candidato dal logorio subito dalla titubanza mostrata dalla coalizione nei suoi confronti, ed avrebbe dato alla cittadinanza e al territorio un peso maggiore nella scelta finale del candidato.

Ma per Cannizzaro, incalzato sul punto, il logorio del candidato non c’è stato. Il deputato rivendica con forza la legittimità della sua battaglia durata fino alla presentazione della lista e ne spiega il motivo, riconducibile ai dati venuti fuori dall’urna:

“Guardo ai dati, e il risultato è stato che Forza Italia è stato il primo partito in assoluto, a all’interno dello stesso sono risultati anche i candidati più votati, addirittura qualcuno (Federico Milia, ndr) è il primo in assoluto di tutta la competizione elettorale. Io credo che noi non abbiamo assolutamente nulla da rimpiangere, quindi quella attesa alla quale si fa riferimento non ha assolutamente, nemmeno in minima parte, potuto incidere in quella che è la determinazione della sconfitta alle elezioni o mancata elezione del candidato Minicuci”.

Da qui la spiegazione più dettagliata per quanto abbiamo assistito in estate, senza tralasciare il flop generalizzato registrato dalla Lega in tutto il Paese: