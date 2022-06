Campo Calabro, aggressione al comizio di Repaci. Scopelliti: 'Abbassiamo i toni'

"Dispiace che la cosa poteva chiudersi in tempi brevi, chiedendo scusa per il brutto gesto, invece che proseguire ancora"

Campo Calabro, nel corso del comizio elettorale del sindaco in carica Rocco Alessandro Repaci, un uomo ha aggredito fisicamente, con uno schiaffo in pieno volto, un operatore della TxT Società Cooperativa Sociale, mentre stava svolgendo un servizio di propaganda politica su commissione della candidata Angela Irene Principato, in forza alla lista “Campo Popolare con Nino Scopelliti Sindaco”.

Il candidato sindaco che sfida l'uscente Repaci, ovvero Nino Scopelliti, stamattina si è recato in Prefettura per segnalare quanto accaduto e chiedere la dovuta attenzione nei giorni conclusivi della campagna elettorale.

"Ho incontrato il Vice Prefetto Vicario, la dott.ssa Caracciolo, al quale ho rappresentato la situazione. Dispiace che la cosa poteva chiudersi in tempi brevi, chiedendo scusa per il brutto gesto, invece che proseguire ancora cosa che ha contribuito ad esasperare i toni. L'operatore è stato intimidito e minacciato, si sono scagliati contro di lui, girano molti video sui social. Questo ragazzo è un peruviano, ha chiesto intervento della polizia. Transitava in una strada pubblica, aveva foto di candidata attaccata al furgoncino e non stava facendo nulla di male. Al Vice Prefetto abbiamo rappresentato la difficoltà di proseguire in modo sereno la campagna elettorale. Sarebbe bello farebbe un confronto democratico, ma il sindaco Repaci purtroppo si è detto non è disponibile", le parole di Scopelliti ai microfoni di CityNow.

Campo Calabro è uno dei comuni del reggino che domenica 12 giugno si recherà alle urne, si preannuncia avvincente il duello tra l'uscente Repaci e Scopelliti. Quest'ultimo si auspica, dopo l'increscioso episodio di due giorni fa, un abbassamento dei toni.

"Siamo una piccola comunità, ci conosciamo tutti. Invece che parlare di cose serie, si svia rispetto alle tematiche. Spero che i cittadini valutino programmi e i buoni propositi che abbiamo per Campo Calabro. vogliamo fare il bene della comunità, io ho molti amici anche nella lista avversaria, non bisogna fare distinzioni. Ho tanti amici, persone che stimo, spero che chi vinca sia il sindaco di tutti per il bene della comunità e mi auguro vengano premiate le nostre idee", conclude Scopelliti.