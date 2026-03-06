Calabria, scossa di terremoto nel cosentino

La scossa è stata registrata dalla rete sismica dell’INGV

Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, in mare, nella Costa Ionica Cosentina (Cosenza) ad una profondità di 22 km. Il sisma è stato rilevato alle 14:21 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Secondo le prime stime diffuse dall’ente, la magnitudo è 3.9.

La scossa è stata registrata dalla rete sismica dell’INGV con epicentro nell’area del Cosentino. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma il movimento tellurico è stato avvertito in diverse zone del territorio.