Victor Osmatescu sposa il progetto della Scuola di Basket Viola

La Scuola di Basket Viola è felice di comunicare di aver messo in cantiere un altro colpo: Victor Osmatescu ritornerà ad indossare la casacca neroarancio. Dopo aver appeso al chiodo le scarpe da basket ed essere diventato un ottimo papà, e un grande lavoratore, Victor ha deciso di entrare nel roster di coach Pasquale Motta. Negli anni trascorsi dopo avere militato nel settore giovanile della SBV, e giocato in campionati di B, oggi ritorna a pieno titolo nella società che lo ha visto crescere. Il Presidente De Carlo e tutto lo staff accolgono a braccia aperte: il ritorno del “guerriero“.