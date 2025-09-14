Tenetevi pronti… la Scuola di Basket Viola da oggi ha un nuovo ‘scorer’

“Siamo lieti di annunciare un gradito ritorno da 110 e lode: bentornato a casa Antonio Smorto.

Cresciuto nel vivaio Sbv, ha militato in serie A2, indossando anche la canotta della Stella Azzurra Roma, della Luiss Roma, della Virtus Matera, fino a ritornare nel cuore della sua città. Antonio, per le sue qualità tecniche e mentali può essere considerato un leader indiscusso sia sul campo che nella vita”.

Le dichiarazioni del presidente

“L’inserimento di Antonio nel roster è per tutti noi motivo di entusiasmo. Sono certa che la sua presenza arricchirà la nostra squadra con la sua visione di gioco e la sua determinazione”.