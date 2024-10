Caso scuole a Catona, ecco la tanto attesa delibera presentata in Giunta: l’Ex Ciapi passa al Comune?

Eccola la bozza della delibera della Giunta Regionale dalla Cittadella con cui si concederebbe in comodato gratuito l’ex Ciapi di Catona al Comune di Reggio Calabria.

La bozza del documento, firmata dal dirigente generale Filippo De Cello, rassicura centinaia di genitori, in attesa da qualche settimana del passaggio formale che autorizza di fatto gli uffici di Palazzo San Giorgio ad accedere allo stabile.

La Regione Calabria, proprietaria del complesso immobiliare denominato Ex istituto Ciapi, avendo il Comune richiesto la disponibilità del bene per gli studenti di Catona, a seguito della chiusura dei plessi scolastici per ragioni di sicurezza, ha concesso i locali con delibera 61001 per l’intero anno scolastico 2024/2025.

La Regione dunque concede l’immobile fino al completamento delle lezioni con restituzione del bene entro il 31 agosto 2025. Al Comune adesso il compito di adeguare la struttura alle esigenze degli studenti effettuando tutte le attività necessarie di adeguamento e messa in sicurezza.

Attesa dunque nelle prossime ore la firma del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che consentirebbe all’assessore Briante e agli uffici di Palazzo San Giorgio di entrare in possesso del bene e di eseguire ogni intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Dopo l’incontro di alcuni rappresentanti del Comitato dei genitori di ieri, ecco un secondo passaggio, quello della bozza della delibera presentata in Giunta regionale. Dopo la firma del Governatore seguiranno i lavori per rendere le classi a norma e garantire così una maggiore serenità a decine di famiglie, fino ad oggi, in fortissima difficoltà a causa delle lezioni pomeridiane.