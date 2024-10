I bambini della scuola dell’infanzia Heidi al Cineteatro Metropolitano

Tanti applausi per i bambini della Scuola dell’Infanzia HEIDI di Gallico che venerdì 17 giugno hanno calcato il palco del bellissimo Cine Teatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, per l’annuale saggio di fine anno. Emozionatissimi, i bambini della classe dei cinque anni hanno cantato e ballato davanti ai genitori e i parenti accorsi numerosi al Cine Teatro.

La scuola dell’infanzia Heidi al Cineteatro Metropolitano

Quest’anno è stato particolare a causa del Covid- 19, ma ha insegnato tanto a loro specialmente che la gioia di ogni singolo attimo va vissuto! Non si può dimenticare, quando piccoli e impauriti la porta del nido hanno varcato. Il loro pianto piano piano è diventato un sorriso, tra balli, giochi e canzoncine, e tante esperienze che li hanno fatti crescere e imparare cose che non scorderanno mai!

L’augurio più bello è che ora possano volare come crisalidi e diventare delle farfalle variopinte. Quindi spiccheranno il volo verso la vita ricca di cose belle. Il segno più bello che la nostra scuola vuole lasciar loro è l’amicizia, perché nella loro vita non dovrà mancare, soprattutto per alcuni bambini l’amicizia alla scuola dell’infanzia è fondamentale. Dai legami si ha sicurezza e aiuto, specialmente per quei bambini, timidi e vulnerabili. Gli amici li aiuteranno ad affrontare le piccole problematiche della loro vita, come essere in un posto senza i genitori che li proteggono o affrontare una situazione nuova che fa paura. Tra loro si aiuteranno ad affrontare la vita e così cresceranno insieme. Noi raccomandiamo loro di stare tranquilli e non avere paura, perché la vita è una meravigliosa avventura.

Un ringraziamento va a tutti i genitori e al Consiglio Direttivo del Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria per la meravigliosa accoglienza.