Scuole insicure a Reggio, Ripepi: “Serve trasparenza, chiarezza e responsabilità”

Il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, informa la cittadinanza e la stampa che domani, 05 settembre 2024, si terrà una seduta della Commissione Controllo e Garanzia presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio. La prima convocazione è fissata per le ore 8:00 e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda convocazione avrà luogo alle ore 9:00.

L’incontro avrà come oggetto di discussione l’emergenza riguardante l’inagibilità di diverse scuole sul territorio di Reggio Calabria. Durante la seduta, saranno auditi il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Anna Briante, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Franco Costantino e la Dirigente all’Istruzione Dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti.

Il Presidente Ripepi ha, dunque, chiamato l’Amministrazione Comunale a fornire spiegazioni dettagliate a seguito dell’inibizione all’accesso di vari plessi scolastici, tra cui: la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” in Via Figurella 27 a Catona e il relativo distaccamento in Via Nazionale Catona, l’Istituto Secondario di I grado “Klearcos” in Via Baglio Giunta Archi Cep, la Scuola Primaria “Melissari” in Via Tre Mulini 23, la Scuola Primaria “Galluppi” in Via Botteghelle 1, la Scuola Secondaria di I grado “Vitrioli”, la Scuola Primaria “Frangipane” (edificio nord), il “Pythagoras” e infine la Scuola Primaria di Condera.

