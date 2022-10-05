Stanley Tucci (ri)parte dalla Calabria: ‘Non importa dove vai, sarai sempre in famiglia’
"Un luogo - ha ribadito l'attore statunitense - in cui ogni pasto è una celebrazione"
05 Ottobre 2022 - 15:53 | di Eva Curatola
È ormai tutto pronto per la nuova stagione di “Searching for Italy“, la serie tv targata Cnn magistralmente condotta da Stanley Tucci. L’attore, che già all’esordio ha conquistato americani e non solo, porta nuovamente in televisione le tradizioni gastronomiche che fanno dello Stivale una vera e propria “terra dei sapori”. Tra queste, ci sarà anche la Calabria, anzi sarà proprio la nostra bella regione ad aprire le danze.
Searching for Italy (ri)parte dalla CalabriaQuesta estate, Tucci, lo ricordiamo, era stato paparazzato in diverse località della nostra bella regione. Chianalea prima fra tutte, come è possibile intuire dalla foto che la Cnn ha pubblicato sulla propria pagina Instagram per promuovere l’inizio del programma, ma non solo. L’attore e regista statunitense era stato anche ospite di una macelleria di Reggio Calabria in cui ha assaggiato, per la prima volta, le tradizionali frittole! Insomma, un viaggio sul viale dei ricordi viste le origini dei nonni, provenienti da Marzi e Serra San Bruno, ma anche della madre, originaria di Cittanova, ed al tempo stesso un percorso alla riscoperta di bellezze paesaggistiche, oltre che, ovviamente, gastronomiche.
“La nuova stagione della serie, premiata con l’Emmy Award – fanno sapere da Calabria Film Commission, che ha garantito supporto tecnico e logistico, nella fase di preparazione – si aprirà domenica 9 ottobre, alle 21, con la tappa calabrese, come annunciato dalla stessa Cnn in alcuni post, con foto e video, sui profili social Cnn Original Series: nel promo, sulle immagini che spaziano da Scilla a Marzi, da Pentedattilo a Tropea, la voce di Stanley Tucci invita il pubblico a seguirlo in Calabria: “Un luogo dove avevo sognato di tornare sin da quando ero ragazzo”: “la mia patria ancestrale. Un luogo – conclude – in cui ogni pasto è una celebrazione. E non importa dove vai, sarai sempre accolto come in famiglia””.
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