A Roccella Jonica ‘Ordinary Love Wedding’: un evento inclusivo per matrimoni LGBTQ+

La Calabria è protagonista del mondo wedding con la seconda edizione di Ordinary Love Wedding, l’evento dedicato alla valorizzazione della regione come destinazione d’eccellenza per matrimoni e per unioni LGBTQ+.

L’appuntamento è fissato per il 17 giugno 2025 alle ore 16 a Roccella Jonica, presso Cascina 1899, per un pomeriggio tra ispirazione, networking e confronto nel cuore della costa calabrese. Organizzato da Serena Cortale, wedding planner e fondatrice di Serena Agency, e Claudio Franco, fotografo di Studio Fotografico Contrasti, Ordinary Love Wedding nasce con un obiettivo chiaro: promuovere l’amore libero e autentico, raccontando la Calabria come una terra unica, accogliente ed inclusiva.

Ad affiancare i due fondatori ci sarà LoveNozze – media specializzato nel wedding tourism – per dare voce e visibilità a una Calabria che cambia, si rinnova e ama in ogni forma.

“Le nozze diventano sempre più esperienza: chi si sposa esplora il territorio, vive esperienze e cultura, e racconta tutto attraverso foto e video. Genera turismo. Con una promozione autentica, emozionale, potentissima. La Calabria, terra delle mie radici, ha tutte le carte per diventare una meta simbolo del destination wedding. E’ vera, generosa e ancora tutta da scoprire”, afferma Laura Catizzone, fondatrice LoveNozze, relatrice e partner del progetto Ordinary Love.

Amore senza barriere: la visione di Ordinary Love Wedding Ordinary Love Wedding vuole essere uno spazio in cui le coppie LGBTQ+ possano sentirsi pienamente accolte, rappresentate e celebrate, e allo stesso tempo una piattaforma per sensibilizzare e formare i professionisti del settore.

“Vogliamo contribuire a cambiare atteggiamenti e favorire l’accettazione di ciò che dovrebbe essere la normalità: l’amore in ogni sua forma”, dichiarano i fondatori del progetto Serena e Claudio.

Il programma: 17 giugno 2025, ore 16:00 – Cascina 1899, Roccella Jonica

Il 17 giugno, presso Cascina 1899, si terrà un convegno per riflettere su nuove strategie per la wedding industry calabrese, con la presenza di operatori del settore wedding e turistico, rappresentanti istituzionali ed esperti di comunicazione, inclusione e turismo.

Il convegno sarà in collaborazione con Laura Catizzone di LoveNozze, voce autorevole nel racconto del matrimonio e dei viaggi romantici in Italia. Un momento di confronto su matrimonio, identità e valorizzazione territoriale, con focus su destinazione, matrimoni, inclusività e matrimoni LGBTQ+.

Seguirà un workshop sulla comunicazione wedding curato da Alessandra Campagnola, esperta di wedding communication.

Evento gratuito con registrazione obbligatoria – posti limitati