Buon compleanno, ‘Seconda Via’: 14 anni di stile, eleganza e passione

E per festeggiare e ringraziare i clienti una speciale promozione sulla nuova collezione

A Reggio Calabria, parlare di Seconda Via significa parlare di moda, ma anche di fiducia, gusto e identità.

Da quattordici anni, questo nome accompagna intere generazioni di clienti che, entrando nei suoi store, sanno di trovare qualcosa di più di un abito: uno stile riconoscibile, costruito nel tempo con passione e coerenza.

Tutto è cominciato nel 2011, quando Francesco Vena e Alessandro Martinez hanno deciso di trasformare una visione in realtà: creare un luogo dove la moda fosse accessibile, autentica, mai distante. Un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca qualità, attenzione e una relazione che va oltre il semplice acquisto.

Oggi Seconda Via conta tre punti vendita — in via Santa Caterina, al Parco Commerciale “Le Ninfee” e al Centro Commerciale “Perla dello Stretto” — spazi pensati per accogliere, per far sentire ogni cliente a proprio agio, tra capi selezionati e dettagli che raccontano cura e professionalità.

Sugli scaffali, nomi che parlano da soli: Guess, Armani Exchange, Markup, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Gaudì, Napapijri, Aeronautica Militare, Hamaki-Ho e molti altri. Marchi scelti non solo per il prestigio, ma per ciò che rappresentano: personalità, eleganza, equilibrio tra tendenza e sostanza.

Un’annata speciale: 14 anni di successi

Nel celebrare i 14 anni di attività, Francesco Vena, fondatore di Secondavia, esprime la sua gratitudine a chi ha reso possibile questo straordinario percorso. Il messaggio che accompagna l’anniversario è dedicato alla sua famiglia, con una particolare menzione a sua moglie Elisabetta, “la persona che è stata sempre nell’ombra, quella che più di tutti mi ha aiutato a realizzare il mio sogno, standomi sempre accanto nei momenti belli ed in quelli più difficili. Il mio uragano, la forza silenziosa dietro ogni successo”.

Per festeggiare insieme ai propri clienti questo importante traguardo, Seconda Via ha pensato a una promozione speciale: dal 25 al 28 ottobre, il 20% di sconto sulla nuova collezione. Un modo concreto per dire grazie a chi, negli anni, ha scelto di condividere questo percorso.

Oggi Seconda Via guarda al futuro con la stessa determinazione degli inizi. Progetti, idee e nuove sfide sono già in cammino, con un obiettivo chiaro: continuare a evolversi, restando fedele a ciò che la rende unica. Perché per Seconda Via, ogni traguardo non è mai un punto d’arrivo, ma l’inizio di qualcosa di nuovo.