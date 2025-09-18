Security XXL Protection: si festeggiano i 10 anni di sicurezza a Reggio Calabria

La Security XXL Protection Istituto Sicurezza e Investigazioni, dell’amministratore Franza Marco, ha recentemente celebrato i suoi 10 anni di attività a Reggio Calabria, un decennio che ha segnato una crescita costante nella sicurezza privata e investigativa nella provincia.

Con un team di professionisti altamente qualificato, la Security XXL Protection ha saputo garantire servizi a 360 gradi, coprendo eventi di grande portata e non solo, locali, concerti e manifestazioni di vario tipo. Pilastri fondamentali dell’azienda sono i suoi referenti sul territorio calabrese, Tomaselli Emilio e Quartuccio Giuseppe, i quali hanno contribuito a consolidare la presenza e l’affidabilità del servizio.

Un esempio concreto della competenza e dell’efficacia della Security XXL Protection è il Capodanno RAI 2024 a Reggio Calabria, evento di grande rilevanza per la città e per l’intera regione. Con un impegno di circa 300 operatori, la struttura ha garantito la sicurezza e la tranquillità dei partecipanti alla manifestazione.

Questi 10 anni sono stati segnati dalla costante attenzione alla qualità dei servizi, dalla formazione continua del personale e dalla presenza su tutto il territorio di Reggio Calabria e provincia.

La Security XXL Protection si conferma una struttura fondamentale nel panorama della sicurezza, pronta ad affrontare le sfide del futuro con lo stesso impegno e professionalità che l’hanno contraddistinta in questi 10 anni di successi. Presenti alla serata dei festeggiamenti anche numerosi proprietari di locali, promoter e organizzatori della movida reggina.