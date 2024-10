‘Question Time’ nella prossima seduta del consiglio regionale

“I dati sulla quantità delle azioni ispettive, in particolare delle interrogazioni (122 dall’inizio della legislatura, riguardanti problematiche di ogni genere e incidenti su più settori), documentato un’intensa attività da parte dei consiglieri regionali.

A 68 interrogazioni, rivolte al Presidente della Giunta e/o agli Assessori competenti, è stata già fornita risposta, anche nel corso della seduta consiliare del 28 febbraio scorso. Alle rimanenti interrogazioni si provvederà – sostiene il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, a margine della riunione della Conferenza dei Capigruppo – a dare risposta nella prossima seduta programmata per il 20 aprile.

Fin dal mio intervento d’insediamento, consapevole della non adeguata attenzione riservata a questo istituto nelle precedenti legislature, ho sottolineato l’importanza del question time nell’architettura istituzionale della Regione, per garantire la fisiologica dialettica Consiglio-Giunta e il flusso di informazioni necessarie per l’espletamento delle prerogative ispettive dei consiglieri regionali”.

Nella seduta di giovedì 20 aprile (inizio alle ore 13.30) all’ordine del giorno, oltre al question time, figurano: la “Proposta di provvedimento amministrativo d’iniziativa della Giunta regionale, recante: approvazione del Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste regionali anno 2023” (relatore consigliere Gentile) e la “Proposta di legge d’iniziativa del consigliere regionale Straface, recante: approvazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente(NCC).