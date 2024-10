Seggiovia Gambarie, il sindaco Malara: ‘Ripartiamo da un impianto più grande, nuovo e veloce’

La seggiovia di Gambarie riparte. Dopo l’avviso dell’on. Cannizzaro, anche il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte aggiorna cittadini e turisti sulla novità che vedrà impegnato il Comune nei prossimi mesi.

Per ricostruire ciò che nel mese di novembre era stato distrutto da un incendio, la Regione Calabria stanzia 3,5 milioni di euro.

Leggi anche

La seggiovia di Gambarie riparte

“Grazie al lavoro intenso, l’impegno e la sinergia istituzionale Comune-Regione-Parlamento riparte la seggiovia di Gambarie”.

Sono le parole del sindaco Francesco Malara che, già diversi mesi fa, all’indomani delle fiamme che hanno divorato completamente la stazione di arrivo Piazza Mangeruca Monte Scirocco, si era mostrato positivo nonostante tutto.

Leggi anche

“Trascorsi 9 mesi dal sopralluogo con l’Assessore Domenica Catalfamo e l’Onorevole Francesco Cannizzaro, dopo una serie di incontri tra i disponibili dirigenti regionali e con l abnegazione dei funzionari comunali e la disponibilità del gestore coop Asproservice, si è riusciti a gettare le basi per la soluzione a questo grave problema riguardante la stazione sciistica e turistica di Gambarie, con il conseguente danno a tutta la comunità ed agli operatori”.

Il primo cittadino ha aggiunto:

“Oggi ripartiamo grazie ai 3,5 MILIONI DI EURO dal governo regionale per realizzare un nuovo e moderno impianto di risalita, più veloce e più grande”.

Malara: “Passione, sacrificio e amore per il territorio”

“Questo è stato possibile grazie a chi ci mette passione, sacrificio e amore per il nostro territorio, per il bene comune e per Gambarie, posto unico al mondo dove sciare e non solo.

E questo ci insegna che è possibile dal problema trovare la soluzione per migliorarsi, e che dalla criticità si possa realizzare un’opportunità.

Questa era la speranza quando circa un mese fa, nell’ambito della programmazione degli eventi estivi di Gambarie abbiamo stabilito la data di SABATO 21 AGOSTO ORE 10:00 una tavola rotonda per discutere proprio in special modo della ricostruzione della seggiovia ed in quella data avevamo concordato di fare una sorpresa agli amanti della montagna. Ben venga questa anticipazione concordata. Ma ancora a piu ragione chiediamo a tutti i cittadini, a tutti i turisti, a tutti i frequentatori della nostra montagna ed a tutti gli appassionati delle cose belle della nostra terra di Calabria, di partecipare a questo incontro in modo da avere notizie precise sul percorso da seguire e per dimostrare l’importanza che annettiamo a questa storica seggiovia con l’affetto che ci lega alla nostra Terra”.

Malara ha concluso: