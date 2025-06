L’appello del Comitato per il Seminario a Morrone: ‘Non tolga i seminaristi al Pio XI’

Inizia così l’appello che il Comitato per il Seminario Pio XI ha lanciato all’Arcivescovo Morrone.

“Vorremmo conoscere dal nostro Vescovo – prosegue il comitato – la verità dei fatti, ossia le ragioni che hanno portato a scegliere Catanzaro come unica sede regionale. Noi crediamo che la città abbia il diritto di sapere. E’ stato deciso tutto in silenzio. A quanto si dice, ai lavori della Conferenza Episcopale Calabra non hanno partecipato più neanche i Vescovi emeriti che l’hanno preceduta. E’ proprio necessario sopprimere l’autonomia del Pio XI? Certo non per il numero degli adepti seminaristi (da sempre piu’ numerosi a Reggio, rispetto agli altri seminari della regione, pur dopo la potatura delle diocesi di Oppido e di Locri oggi referenti di Catanzaro), nè per l’eccellenza della formazione sacerdotale, nè per il valore storico monumentale della struttura, essendo il Seminario di Reggio, il più antico, fondato nel 1565. Qualcuno ha detto perchè piu’ centrale. Ma si può definire centrale Catanzaro?”.

Una proposta di coesistenza e collaborazione

“E allora, Le chiediamo perchè? L’Istituto teologico di Catanzaro e il Pio XI di Reggio Calabria, possono coesistere. Siamo cittadini, siamo fedeli e Le offriamo tutta la nostra collaborazione. I Seminari di Reggio e Catanzaro sono stati sempre le strutture piu’ importanti. Continuiamo a tenere in piedi entrambe. Fermo restando la costituzione dell’istituto teologico, come già accaduto, Catanzaro potrebbe raccogliere i seminaristi della Calabria settentrionale, Reggio quelli della parte meridionale, annettendo le diocesi, da sempre nella sua Metropolia: Oppido Palmi, Locri, Mileto. Reggio Calabria è una finestra sul Mediterraneo. Perchè non pensare a un Erasmus? Il decreto per L’Istituto di teologia è ormai firmato ma benissimo qualche insegnante potrebbe spostarsi anche su Reggio, consentendo ai ragazzi di terminare qui i propri studi. Nell’era telematica I collegamenti e le lezioni online sono, ormai, prassi. Reggio ha I propri formatori che potrebbero interagire con quelli di Catanzaro. Non è vero che ne sia priva. Anche per le scuole esistono le succursali. Per i ragazzi spostarsi su Catanzaro per poi fare ritorno il giovedì, per il servizio nelle varie parrocchie cittadine, è un grande stress. Catanzaro non è dietro l’angolo”.