A Reggio l’incontro tra il Comitato in difesa del Seminario Pio XI e l’Arcivescovo Morrone

Venerdì 20 giugno, alle ore 12, l’Arcivescovo Fortunato Morrone riceverà una delegazione del Comitato in Difesa del Seminario Pio XI di Reggio Calabria. Questo incontro si svolgerà presso la sede dell’Arcidiocesi e avrà come obiettivo principale il confronto sulle sorti del Seminario Pio XI e la presentazione delle 1500 adesioni sottoscritte a sostegno della causa.

Il colloquio è stato richiesto da Adriana Musella, portavoce del Comitato, che da tempo si impegna per la tutela e la salvaguardia del Seminario Pio XI di Reggio Calabria. La sua iniziativa ha ottenuto un ampio supporto dalla cittadinanza, come testimoniato dalle 1500 adesioni raccolte in favore della causa.

Il Seminario Pio XI per la Città di Reggio

Il Seminario Pio XI rappresenta un importante punto di riferimento per la storia e la cultura religiosa di Reggio Calabria. La sua chiusura o riduzione a semplice struttura ricettiva sarebbe una grande perdita per la comunità cittadina, motivo per cui il Comitato si batte per preservarne la funzione sociale e religiosa.

Leggi anche

L’incontro con Morrone e la comunicazione alla Città

Al termine dell’incontro con l’Arcivescovo, il Comitato provvederà a comunicare alla cittadinanza l’esito dei colloqui, nella speranza che si arrivi a una soluzione positiva per il Seminario e la sua funzione nell’ambito della città. Il Comitato, infine, ringrazia l’Arcivescovo Fortunato Morrone per la disponibilità e l’apertura al dialogo.